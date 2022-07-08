Защитник «Спартака» Кофрие тренируется в маске из-за повреждения, полученного на сборах

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие вышел в маске на тренировку красно-белых на «Газпром Арене» перед матчем за Суперкубок России.
«Кофрие на сборах в единоборстве повредил нос, по рекомендации медштаба носит медицинскую маску», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, в минувшем сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» выиграл Кубок страны.
Сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.
Тихонов обратился к болельщикам перед матчем легенд с «Зенитом»
- 8 июля 2022
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