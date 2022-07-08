Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе перешёл в болгарскую «Арду» на правах аренды

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н’Диайе проведёт сезон-2022/2023 в «Арде» из Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба в телеграм-канале.

«Арда» выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. Малийский футболист будет выступать за команду из города Кырджали до окончания сезона-2022/2023.

Перед уходом в аренду Н’Диайе продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.

Московский ЦСКА продолжает подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Команда провела четыре товарищеских матча, победив лишь в одном из них.

В первом туре РПЛ ЦСКА сыграет дома с «Уралом». Команды встретятся 16 июля в 15:00 мск.

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