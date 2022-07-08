Слуцкий: вряд ли кто-то из легионеров с прошлого сезона останется в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментируя уход форварда Андерса Дрейера, признался, что не рассчитывает на сохранение легионеров в команде. По словам специалиста, легионеры с большой долей вероятности покинут команду.
«Вряд ли кто-то из тех легионеров, что у нас были в прошлом сезоне, останется в команде. Я считаю, что нам удалось создать потрясающую группу легионеров, мы на них сделали огромную ставку: финансовую и спортивную. Поэтому нам безумно жаль, что так произошло. Но нужно двигаться дальше.
Всем ребятам, которые у нас были, в том числе Андерсу, мы с ним на связи, я желаю удачи, он большой игрок. Мне будет приятно, когда через какой-то промежуток времени мы сможем наблюдать его в больших лигах и в больших командах», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 8 июля 2022
-
18:15
-
18:07
-
18:07
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:22
-
15:18