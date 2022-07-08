Слуцкий: вряд ли кто-то из легионеров с прошлого сезона останется в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментируя уход форварда Андерса Дрейера, признался, что не рассчитывает на сохранение легионеров в команде. По словам специалиста, легионеры с большой долей вероятности покинут команду.



«Вряд ли кто-то из тех легионеров, что у нас были в прошлом сезоне, останется в команде. Я считаю, что нам удалось создать потрясающую группу легионеров, мы на них сделали огромную ставку: финансовую и спортивную. Поэтому нам безумно жаль, что так произошло. Но нужно двигаться дальше.



Всем ребятам, которые у нас были, в том числе Андерсу, мы с ним на связи, я желаю удачи, он большой игрок. Мне будет приятно, когда через какой-то промежуток времени мы сможем наблюдать его в больших лигах и в больших командах», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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