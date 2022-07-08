Бердыев — о Семаке как тренере: я очень хорошо к нему отношусь, но следующего шага не вижу

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, который в настоящее время возглавляет иранский клуб «Трактор», поделился мнением о тренерском таланте Сергея Семака и Евгения Калешина.

«Является ли Сергей Семак самым сильным тренером в России? Я к нему отношусь очень хорошо, у нас с ним хорошие отношения, но следующего шага я не вижу.

Я общался с Калешиным и понимаю, что он – топ-тренер завтрашнего дня. Мы с ним долго беседовали в Турции, и я понял, что он понимает ту детализацию, которая у него в голове. Ему нужно время, а также Исхаков и Шаймиев. Ему нужны люди, которые в него поверят и дадут ему три года. Его нужно не трогать и дать по возможности игроков, которые ему нужны», — сказал Бердыев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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