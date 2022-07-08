Дюков — о матче ветеранов: как можно не болеть за «Зенит»? Я буду болеть за футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Встреча проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».



«Подобные мероприятия в Санкт-Петербурге – это хорошо? Время покажет. Завтра вечером подведём итоги. Как можно сегодня не болеть за «Зенит»? Я буду болеть за футбол», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Ретроматч организован РФС. Он проходит за день до матча за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Спартак». Во встрече ветеранов участвуют футболисты, которые выступали за команды в 90-е годы.

Составы команд:

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.



Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.



«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.



Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.