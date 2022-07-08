Дюков — о матче ветеранов: как можно не болеть за «Зенит»? Я буду болеть за футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Встреча проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
«Подобные мероприятия в Санкт-Петербурге – это хорошо? Время покажет. Завтра вечером подведём итоги. Как можно сегодня не болеть за «Зенит»? Я буду болеть за футбол», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ретроматч организован РФС. Он проходит за день до матча за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Спартак». Во встрече ветеранов участвуют футболисты, которые выступали за команды в 90-е годы.
Составы команд:
«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.
Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.
Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.
- 8 июля 2022
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