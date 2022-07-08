В «Зените» заявили, что трансферная кампания клуба близка к завершению

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба в межсезонье. Функционер признался, что она близка к завершению. При этом Медведев не стал говорить, кто ещё появится в команде.



«Трансферная кампания близка к завершению. На выход и на вход? Она вообще близка к завершению», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее «Зенит» объявил о переходе в команду форварда Матео Кассьерры и защитника Родригао. Оба футболиста перешли из «Сочи». Также к команде на правах аренды присоединятся голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан, оба принадлежат «Коринтиансу».

«Зенит» является действующим чемпионом России по футболу. Питерцы выигрывали турнир четыре раза подряд.