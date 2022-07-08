Гендиректор «Зенита» рассказал, в каком случае клуб войдёт в историю европейского футбола
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об амбициозных задачах, которые стоят перед клубом. Одной из них он назвал пятую победу подряд в чемпионате России.
«Вендел решил не пользоваться приостановкой контракта? Во-первых, задачи, которые стоят перед клубом, — очень серьёзные. Выиграть пятый раз подряд титул и получить вторую звезду на футболку — это значит войти в историю. По крайней мере европейского футбола, потому что такие примеры можно по пальцам одной руки пересчитать. Несмотря на всю изоляцию, в которую нас насильно поместили, за нашим чемпионатом всё равно следят специалисты и болельщики. Я это знаю», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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