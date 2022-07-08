Захарян, Сперцян или Агаларов? «Народное голосование» в разгаре — ждём твой голос!
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«Чемпионат» подвёл итоги опроса капитанов и тренеров РПЛ на премию «Лучший молодой футболист России». Победителя и список из 35 фамилий вы можете посмотреть в нашем большом материале. А теперь мы предлагаем вам выбрать своего победителя из десяти претендентов.
На данный момент по сумме голосов на всех площадках лидирует Арсен Захарян. В телеграм-канале больше всего голосов у Эдуарда Сперцяна, хотя во всех остальных соцсетях он не входит даже в тройку лучших.
Не нравится расклад? Ты можешь повлиять: голосуй на сайте и в наших социальных сетях: в ВК, «Одноклассниках» и телеграм-канале.
Оставить голос за любимого молодого игрока можно будет до 17:00 15 июля 2022 года, а затем мы подведём итоги выбора болельщиков!
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