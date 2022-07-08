«Химки» объявили о переходе Аяза Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиев подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт Гулиева с «Химками» будет действовать до конца сезона-2023/2024. Игрок уже прошёл медицинский осмотр перед подписанием контракта.
Гулиев — воспитанник московского «Спартака». Он также выступал за «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Футболист вызывался в молодёжные сборные всех возрастов.
«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне, — это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», всё прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив», — прокомментировал переход футболист.
- 8 июля 2022
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