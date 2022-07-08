Сборная Финляндии открыла счёт на первой минуте в матче женского ЧЕ с Испанией

В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) проходит очередной матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Сборная Испании встречается с Финляндией. Счёт в этой встрече был открыт уже на первой минуте. Финляндию вперёд вывела Линда Сяллстрём, которой ассистировала Анна Вестерлунд.



Сборные Испании и Финляндии выступают в группе B чемпионата Европы. Помимо них, в этот квартет попали команды Германии и Дании.



Матч обслуживает бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Ассистенты рефери — украинка Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская.



Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Во вчерашнем матче сборных Норвегии и Северной Ирландии выиграли норвежки — встреча закончилась со счётом 4:1.