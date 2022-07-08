В «Зените» высказались о травме бразильского новичка Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травму полузащитника Густаво Мантуана, который должен присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга. В настоящее время футболист выступает за «Коринтианс».
«Когда присоединятся к команде Иван и Мантуан? У Мантуана травма несерьёзная. Через одну-две недели он будет готов тренироваться в общей группе. Он приедет и будет готовиться здесь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Футболист будет выступать за «Зенит» на правах аренды. Он и голкипер Иван Куарежма стали частью сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом», по результатам которой в Бразилию отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.
Сообщалось, что Мантуан должен прилететь в Россию после сдачи экзаменов – в середине июля. Однако теперь полузащитник планирует прибыть только после восстановления от травмы. По сообщениям некоторых источников, срок восстановления может составить от четырёх до шести недель.
- 8 июля 2022
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