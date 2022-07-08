Кержаков и Филимонов признаны лучшими игроками матча легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывшие футболисты сборной России Александр Кержаков и Александр Филимонов признаны лучшими игроками матча легенд «Зенита» и «Спартака».

Кержаков стал лучшим в составе санктпетербуржцев, забив гол. Вратарь Филимонов был признан лучшим в «Спартаке», совершив несколько спасений в ситуациях «один на один».

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» завершился победой санктпетербуржцев со счётом 2:0 и был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.