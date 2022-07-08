«Не знал, за что меня хватать». Аршавин — о праздновании с Кержаковым в матче легенд

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче легенд и прокомментировал эффектное празднование гола Александра Кержакова.

«Всё супер! Тренировали ли с Кержом кувырки? Он падал, не знал, за что меня схватить, ха-ха. Но победили нелегко», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» завершился победой санктпетербуржцев со счётом 2:0 и был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.