Андрей Тихонов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Зениту» в матче ветеранов
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча ветеранов красно-белых и «Зенита». Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
«Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты-то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки — определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 8 июля 2022
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:28
Партнерский контент