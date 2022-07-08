Андрей Тихонов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Зениту» в матче ветеранов

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча ветеранов красно-белых и «Зенита». Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.



«Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты-то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки — определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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