Медведев шуткой ответил на вопрос о двойных премиальных ветеранам «Зенита» за победу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев шуткой ответил на вопрос о двойных премиальных ветеранам клуба за победу в матче легенд со «Спартаком» (2:0).

«Будут ли двойные премиальные ребятам? Это секрет тренировочного процесса, ха-ха», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.