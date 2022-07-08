Александр Медведев: тренерский опыт в матче легенд очень полезный, надеюсь, пригодится

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча легенд питерского клуба и «Спартака». Медведев находился на тренерской скамейке «Зенита».



«Тренерский опыт очень полезный! Надеюсь, в будущем пригодится. В поле выйти не планировал, куда мне с такими асами. В будущем? Придётся сесть на сборы, причём на долгие», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков. Матч проходил в рамках разогрева перед Суперкубком России. Встреча за трофей состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».