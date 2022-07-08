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Комбаров поделился эмоциями от работы с Романцевым в матче легенд «Зенит» — «Спартак»

Комбаров поделился эмоциями от работы с Романцевым в матче легенд «Зенит» — «Спартак»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча ветеранов с «Зенитом». На тренерском мостике москвичей находился бывший наставник красно-белых Олег Романцев.

«Ощущение от работы с Романцевым незабываемые. Матчи с такими легендами всегда остаются в памяти. А результат, конечно, расстроил. Принципиальный матч, играли на победу. Больше контролировали мяч, но когда «автобус» у ворот – тяжело», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. В их составе отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

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