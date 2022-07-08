Алексия Путельяс спустилась на костылях с трибуны и отпраздновала гол Испании. Фото

В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) проходит очередной матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Сборная Испании встречается с Финляндией. Счёт в этой встрече был открыт уже на первой минуте. Финляндию вперёд вывела Линда Сяллстрём, которой ассистировала Анна Вестерлунд. Но уже на 26-й минуте Ирен Паредес восстановила равновесие в счёте. Ей ассистировала Мариона Кальдентей. А на 41-й минуте Айтана Бонмати вывела Испанию вперёд.

Лидер сборной Испании Алексия Путельяс, которая за день до начала Евро-2022 порвала переднюю крестообразную связку, спустилась на костылях с трибуны и отпраздновала гол Бонмати у кромки поля.

Сборные Испании и Финляндии выступают в группе B чемпионата Европы. Помимо них, в этот квартет попали команды Германии и Дании.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.