Алексия Путельяс спустилась на костылях с трибуны и отпраздновала гол Испании. Фото

В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) проходит очередной матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Сборная Испании встречается с Финляндией. Счёт в этой встрече был открыт уже на первой минуте. Финляндию вперёд вывела Линда Сяллстрём, которой ассистировала Анна Вестерлунд. Но уже на 26-й минуте Ирен Паредес восстановила равновесие в счёте. Ей ассистировала Мариона Кальдентей. А на 41-й минуте Айтана Бонмати вывела Испанию вперёд.
Лидер сборной Испании Алексия Путельяс, которая за день до начала Евро-2022 порвала переднюю крестообразную связку, спустилась на костылях с трибуны и отпраздновала гол Бонмати у кромки поля.
Сборные Испании и Финляндии выступают в группе B чемпионата Европы. Помимо них, в этот квартет попали команды Германии и Дании.
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 8 июля 2022
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