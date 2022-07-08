Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков рассказал, чем «Спартак» был лучше «Зенита» в матче ветеранов

Роман Широков рассказал, чем «Спартак» был лучше «Зенита» в матче ветеранов
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча легенд «Спартака» и «Зенита». Встреча, проходившая сегодня, 8 июля, в Санкт-Петербурге, закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Широков стал автором одного из забитых мячей.

«Помолодел? Да! Лёгкая победа? Нет, не очень легко. Было много потерь во втором тайме, которые приводили к тому, что мы больше оборонялись, чем атаковали. «Спартак» хорошо держал — они в этом составе сыгранны. У нас это меньше получалось, зато удавались быстрые контратаки. В них мы были острее.

Одна из главных побед за последние годы? На футбольном поле? Наверное, да. Тем более перед Суперкубком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд благодаря голам Широкова и Кержакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022