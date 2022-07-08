Роман Широков рассказал, чем «Спартак» был лучше «Зенита» в матче ветеранов
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча легенд «Спартака» и «Зенита». Встреча, проходившая сегодня, 8 июля, в Санкт-Петербурге, закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Широков стал автором одного из забитых мячей.
«Помолодел? Да! Лёгкая победа? Нет, не очень легко. Было много потерь во втором тайме, которые приводили к тому, что мы больше оборонялись, чем атаковали. «Спартак» хорошо держал — они в этом составе сыгранны. У нас это меньше получалось, зато удавались быстрые контратаки. В них мы были острее.
Одна из главных побед за последние годы? На футбольном поле? Наверное, да. Тем более перед Суперкубком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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