Широков отреагировал на оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» в матче ветеранов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поведение болельщиков во время матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Широков помог «Зениту» одержать победу со счётом 2:0. Он стал автором одного из мячей. Ещё один мяч забил Александр Кержаков. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Некоторые болельщики оскорбляли футболиста.



«Скандирования фанатов? Это к ним вопросы, а не ко мне. Никому не приятно, но повторюсь — вопросы к ним», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч проходил в рамках разогрева перед Суперкубком России. Встреча за трофей состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».