Широков отреагировал на оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» в матче ветеранов
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поведение болельщиков во время матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Широков помог «Зениту» одержать победу со счётом 2:0. Он стал автором одного из мячей. Ещё один мяч забил Александр Кержаков. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Некоторые болельщики оскорбляли футболиста.
«Скандирования фанатов? Это к ним вопросы, а не ко мне. Никому не приятно, но повторюсь — вопросы к ним», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч проходил в рамках разогрева перед Суперкубком России. Встреча за трофей состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Комментарии
- 8 июля 2022
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:28
Партнерский контент