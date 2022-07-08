Дюков: многие ветераны могут до сих пор играть в РПЛ. Можно проводить такой матч ежегодно

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
«Мне всё очень понравилось, атмосфера отличная. Ежегодно проводить? Почему бы и нет? Наши ветераны-легенды доказали, что они в отличной форме. Ноги помнят. Многие в порядке, могут и в РПЛ играть до сих пор. Реванш в «Лужниках»? Да, возможно. Если игроки будут готовы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков. Матч проходил в рамках разогрева перед Суперкубком России. Встреча за трофей состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- 8 июля 2022
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:28