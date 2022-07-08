Дюков: многие ветераны могут до сих пор играть в РПЛ. Можно проводить такой матч ежегодно

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Мне всё очень понравилось, атмосфера отличная. Ежегодно проводить? Почему бы и нет? Наши ветераны-легенды доказали, что они в отличной форме. Ноги помнят. Многие в порядке, могут и в РПЛ играть до сих пор. Реванш в «Лужниках»? Да, возможно. Если игроки будут готовы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков. Матч проходил в рамках разогрева перед Суперкубком России. Встреча за трофей состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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