Зырянов: ветераны сделали хороший задел перед матчем «Зенита» и «Спартака» в Суперкубке

Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов подвёл итоги матча легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0).

«Хороший матч, приятно встретиться и играть с классными футболистами в классном месте. Если говорить о завтрашнем матче Суперкубка, я не прогнозист. Думаю, мы, ветераны, сделали хороший задел перед завтрашним матчем», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.