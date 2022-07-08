Испания разгромила Финляндию на женском чемпионате Европы

В Милтон-Кинс (Англия) завершился очередной матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Сборная Испании встречалась с Финляндией. Матч закончился убедительной победой испанок — 4:1.



Счёт в этой встрече был открыт уже на первой минуте. Финляндию вперёд вывела Линда Сяллстрём, которой ассистировала Анна Вестерлунд. Но уже на 26-й минуте Ирен Паредес восстановила равновесие в счёте. Ей ассистировала Мариона Кальдентей. А на 41-й минуте Айтана Бонмати вывела Испанию вперёд.



Во втором тайме испанки увеличили отрыв в счёте. На 75-й минуте Лусия Гарсия забила третий мяч. А точку в этой встрече в компенсированное время поставила Мариона Кальдентей, забившая с пенальти.



Сборные Испании и Финляндии выступают в группе B чемпионата Европы. Помимо них, в этот квартет попали команды Германии и Дании.



Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.