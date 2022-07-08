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Испания разгромила Финляндию на женском чемпионате Европы

Испания разгромила Финляндию на женском чемпионате Европы
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В Милтон-Кинс (Англия) завершился очередной матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Сборная Испании встречалась с Финляндией. Матч закончился убедительной победой испанок — 4:1.

Счёт в этой встрече был открыт уже на первой минуте. Финляндию вперёд вывела Линда Сяллстрём, которой ассистировала Анна Вестерлунд. Но уже на 26-й минуте Ирен Паредес восстановила равновесие в счёте. Ей ассистировала Мариона Кальдентей. А на 41-й минуте Айтана Бонмати вывела Испанию вперёд.

Во втором тайме испанки увеличили отрыв в счёте. На 75-й минуте Лусия Гарсия забила третий мяч. А точку в этой встрече в компенсированное время поставила Мариона Кальдентей, забившая с пенальти.

Сборные Испании и Финляндии выступают в группе B чемпионата Европы. Помимо них, в этот квартет попали команды Германии и Дании.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
08 июля 2022, пятница. 19:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
4 : 1
Финляндия (ж)
0:1 Селльстрём – 1'   1:1 Паредес – 26'   2:1 Бонмати – 41'   3:1 Гарсия – 75'   4:1 Калденти – 90+5' (пен)
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