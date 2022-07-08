Быстров охлаждался, Погребняк показывал мощь. Фото из победной раздевалки «Зенита»
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Ветераны санкт-петербургского «Зенита» обыграли легенд московского «Спартака» в матче на стадионе «Петровский». Встреча завершилась со счётом 2:0.
На 24-й минуте отличился экс-полузащитник сборной России Роман Широков. На 50-й минуте встречи мяч забил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков. Голевую передачу на свой счёт записал бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.
Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Лучшие кадры из победной раздевалки «Зенита» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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