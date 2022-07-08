«Севилья» объявила о трансфере защитника Маркао из «Галатасарая». Им интересовался «Зенит»

«Севилья» объявила о переходе защитника турецкого «Галатасарая» Маркао за € 12 млн.

«Зенит», интересовавшийся футболистом, предлагал за бразильского защитника «Галатасарая» € 15 млн, севильцы — € 12 млн.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркао в € 14 млн.

26-летний центральный защитник перешёл в «Галатасарай» в январе 2019 года и провёл в составе турецкого клуба 140 матчей, в которых дважды забил. Вместе с командой Маркао становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка этой страны.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» занял 13-е место. «Севилья» стала четвёртой в Примере и сыграет в Лиге чемпионов.

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