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Защитник «Барселоны» Лангле ушёл в аренду в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Лангле ушёл в аренду в «Тоттенхэм»
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Французский защитник Клеман Лангле продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Права на игрока принадлежат «Барселоне», в лондонский клуб он перешёл на правах аренды. В соглашении сторон нет права выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что Лангле изначально скептически относился к этому варианту, но затем побеседовал с наставником лондонцев Антонио Конте. После этого Лангле согласился перейти в команду. Конте обещал ему игровое время.

Сперва сообщалось, что в соглашении будет прописана сумма выкупа игрока, но этот пункт исчез из договора.

«Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Благодаря этому лондонский клуб сумел выйти в Лигу чемпионов.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

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