«Фиорентина» объявила о переходе нападающего Луки Йовича из «Реала»
Поделиться
«Фиорентина» объявила о полноценном переходе сербского нападающего Луки Йовича из мадридского «Реала».
Сегодня, 8 июля, Йович успешно прошёл медицинское обследование, после чего заключил контракт по схеме «2+2».
Ранее стало известно, что «Реал» получит около 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Сумма сделки не разглашается. Также «Реал» будет платить половину зарплаты форварда до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йовича в € 16 млн.
Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.
Новость по темеЙович подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1»
Трейлер фильма «Великий «Юнайтед»
Комментарии
- 8 июля 2022
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
21:55
-
21:43
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:15
Партнерский контент