«Фиорентина» объявила о переходе нападающего Луки Йовича из «Реала»

«Фиорентина» объявила о полноценном переходе сербского нападающего Луки Йовича из мадридского «Реала».

Сегодня, 8 июля, Йович успешно прошёл медицинское обследование, после чего заключил контракт по схеме «2+2».

Ранее стало известно, что «Реал» получит около 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Сумма сделки не разглашается. Также «Реал» будет платить половину зарплаты форварда до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йовича в € 16 млн.

Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.

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