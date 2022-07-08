Титов: Fan ID надо отменить. Не понимаю, для чего он нужен
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Экс-нападающий московского «Спартака» Егор Титов подвёл итоги матча легенд с «Зенитом» (0:2) и высказался против Fan ID.
«Поддержка фанатов была прекрасная. Болельщиков «Зенита» было больше, они сегодня играли дома. Давайте будем у нас в Москве и посмотрим, сколько будет наших болельщиков и какая будет у нас поддержка. Раньше во время любого матча на «Петровском» наших болельщиков было меньше, но их было лучше слышно.
Не вникал в вопрос Fan ID, не знаю, для чего всё это делается. Если болельщик не идёт и бойкотирует матч, то надо собраться всем и обсудить. Сегодня мы слышали кричалки против Fan ID. Значит, надо отменять. Вопрос: для чего это? Я пока не понимаю», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
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