Футболистки «Локомотива» вырвали ничью в матче с «Зенитом» в добавленное время
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В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился центральный матч 16-го тура Высшего дивизиона чемпионата России среди женских команд. «Локомотив» принимал «Зенит».
Встреча закончилась со счётом 1:1. Причём хозяйки поля сумели вырвать ничью лишь в компенсированное время. На 37-й минуте Лина Якупова открыла счёт и вывела футболисток из Санкт-Петербурга вперёд. Но на 90-й минуте Мария Галай точным ударом сравняла счёт и принесла «Локомотиву» ничью.
Футболистки «Зенита» продолжают уверенно лидировать в чемпионате России. Они набрали 36 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга до сих пор не потерпела ни одного поражения. «Локомотив» занимает второе место с 31 очком в 14 турах. Также 31 очко набрали футболистки ЦСКА.
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