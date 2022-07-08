Медведев: наши легенды не утратили мастерство, к ним есть интерес

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил посещаемость матча легенд между санкт-петербургским клубом и «Спартаком».

«То, что пришли зрители и так много болельщиков смотрело матч по телевизору, на гаджетах, показывает, что интерес к нашим легендам есть. Мастерство они своё не утратили», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0) был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.