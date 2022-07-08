Зырянов: обидно ли, что воспитанникам «Зенита» мало доверяют? Слова «обида» — нет

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о воспитанниках санкт-петербургского клуба.

«Если говорить о молодых игроках, в команде должен быть баланс: и молодые, и опытные. Обидно ли, что воспитанникам «Зенита» мало доверяют? Слова «обида» — нет. Что думаю о Щетинине и Прохине, которых не сохранили в «Зените»? Я решения в «Зените» не принимаю», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 8 июля, состоялся матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0). Он был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.