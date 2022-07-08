Дюков эмоционально объяснил свою любовь к стадиону «Петровский»

Президент РФС Александр Дюков объяснил свою любовь к стадиону «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«В какой стадии вопрос по Кубку лиги? Это один из возможных вариантов структуры соревнований следующего сезона. Обсуждаются различные варианты, в том числе и этот вариант. Обсуждать сейчас Кубок лиги не буду.

Я не знаю, как вам, но просто я столько времени провёл на «Петровском»! Начиная с 70-х, от начала 80-х, когда сперва с отцом приходил сюда, а затем с товарищами. В 90-е и нулевые столько разных эмоциональных моментов было, минут разочарований и триумфа! Всё очень быстро меняется: помню 2008 год, «Зенит» — «Шинник» 1:3, и через две недели уже в Монако 2:1 с «Манчестер Юнайтед». Это футбол. И за это мы его любим. Эти эмоции, конечно, в нас ещё живут. Сегодня попадаешь в эту атмосферу, которую создали игроки, большое спасибо им, и «Петровский» позволяет испытать приятную ностальгию. Я думаю, что не только мне, но и всем болельщикам, кто сегодня пришёл. Я не знаю, как вам. Мне кажется, хорошая идея, которая имеет право на существование. Если игроки будут готовы, наши легенды, играть такие матчи, то мы со своей стороны сделаем всё, чтобы такие матчи проводились.

Кубок ветеранов РПЛ создать? Если они будут готовы, то почему бы и нет? Вполне возможно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.