Титов рассказал о первых впечатлениях от знакомства с Абаскалем

Экс-нападающий московского «Спартака» Егор Титов рассказал о первых впечатлениях от знакомства с новым главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
«Я его, честно, не знаю. Сегодня улетали вместе. «Спартак» улетал на матч, который будет завтра, и мы были вместе с ними. Разница была примерно полчаса.
Нас познакомили, показали друг другу. Абаскаль — очень вежливый молодой мужчина, который намного нас меньше: и по возрасту, и по росту. Но хочется, чтобы у него получилось. Потому что «Спартак» должен быть сильным», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Сегодня, 8 июля, проходил матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» (2:0). Он был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.
- 8 июля 2022
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