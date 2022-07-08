Титов рассказал о первых впечатлениях от знакомства с Абаскалем

Экс-нападающий московского «Спартака» Егор Титов рассказал о первых впечатлениях от знакомства с новым главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я его, честно, не знаю. Сегодня улетали вместе. «Спартак» улетал на матч, который будет завтра, и мы были вместе с ними. Разница была примерно полчаса.

Нас познакомили, показали друг другу. Абаскаль — очень вежливый молодой мужчина, который намного нас меньше: и по возрасту, и по росту. Но хочется, чтобы у него получилось. Потому что «Спартак» должен быть сильным», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сегодня, 8 июля, проходил матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» (2:0). Он был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.