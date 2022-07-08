Титов — о Бакаеве: для моего поколения переход в «Зенит», ЦСКА и так далее был исключён

Экс-нападающий московского «Спартака» Егор Титов оценил переход полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«В этом состоянии были Погребняк, Быстров, Широков. Бакаеву терпения, но выбор сделан, хотя время лечит. Год, два, три, возможно, месяц — всё поменяется. И Бакаеву будут хлопать уже здесь, в Питере.

Учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению это просто непонятно. Предательство? Нет. Почему я должен так считать? Ему осталось играть десять лет, ну, может, больше. Бакаев выбор свой сделал. У него есть семья, родители. В Питере, видимо, дали немного больше в финансовых условиях. В моё время это было просто невозможно.

Для нас перейти из «Спартака» в ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Зенит» было исключено. Сегодня выбор футболистов — выбор агентов, которых у нас не было. Поэтому мы выбирали сердцем и душой», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Новость по теме Титов рассказал о первых впечатлениях от знакомства с Абаскалем

Трейлер фильма «Великий «Юнайтед»