Титов: завтра будем болеть за «Спартак». Мы всегда славились единством

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Трофей «Спартак» оспорит с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 9 июля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».



«Пока у меня больше эмоций после нашей игры. Нужно остыть, чтобы переключиться на матч, который будет завтра. Завтра мы будем активно поддерживать «Спартак».



Конечно, нас, возможно, опять будет меньше, но чем всегда славился московский «Спартак» – это единством болельщиков и футболистов. В наше время было так всегда. Поэтому мы очень много выигрывали», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 8 июля, Титов принял участие в матче ветеранов команд. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.