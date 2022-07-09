Источник: Комличенко вернётся в «Ростов» и подпишет полноценный контракт на 4 года

«Ростов» и московское «Динамо» договорились о полноценном переходе российского нападающего Николая Комличенко. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Ростов» заплатит около € 1 млн. Комличенко подпишет соглашение с клубом на четыре года.

Отметим, ранее сам Комличенко говорил, что хочет вернуться в ростовский клуб.

Напомним, Комличенко с января 2020 года является игроком «Динамо». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Минувший сезон нападающий провёл в аренде в «Ростове». За жёлто-синих Комличенко сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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