Тренер Северной Ирландии: наш матч с Норвегией судила финка. Это заставляет задуматься

Наставник женской сборной Северной Ирландии по футболу Кенни Шилс возмутился назначением арбитров из Финляндии и Швеции на матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Норвегия — Северная Ирландия. Встреча завершилась победой норвежек (4:1).
«УЕФА очень точен, когда речь заходит о том, какого цвета у нас должны быть костюмы и как мы должны одеваться. А затем назначает судью из северной Европы (главным арбитром была финка Лина Лехтоваара. — Прим. «Чемпионата») на эту игру.
Это ничего не говорило о результате. Они заслужили победить нас. Но это заставляет задуматься. Что мне сказать по этому поводу? Я думаю, что судьи были хороши. Они никак не повлияли на результат, но всё же», — приводит слова Шилса норвежское издание TV2.
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