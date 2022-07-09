«Челси» не собирается приобретать Роналду. Криштиану, скорее всего, останется в «МЮ»

Португальский нападающий Криштиану Роналду может провести в «Манчестер Юнайтед» ещё один сезон, сообщает Yahoo Sports.
По данным источника, «Челси», который считался основным претендентом на покупку Роналду, разрешил наставнику клуба Томасу Тухелю самостоятельно решать вопросы о приобретении игроков, и он не заинтересован в подписании португальца.
Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» осталось мало вариантов, куда можно продать португальского форварда. Также отмечается, что в СМИ несколько преувеличивают желание Роналду покинуть клуб уже этим летом. Сообщается, что у Роналду есть личная причина, по которой он пропустил тренировки клуба. Эту причину не разглашают из-за конфиденциальности.
Ранее стало известно, что Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд.
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