«Челси» не собирается приобретать Роналду. Криштиану, скорее всего, останется в «МЮ»

Португальский нападающий Криштиану Роналду может провести в «Манчестер Юнайтед» ещё один сезон, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, «Челси», который считался основным претендентом на покупку Роналду, разрешил наставнику клуба Томасу Тухелю самостоятельно решать вопросы о приобретении игроков, и он не заинтересован в подписании португальца.

Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» осталось мало вариантов, куда можно продать португальского форварда. Также отмечается, что в СМИ несколько преувеличивают желание Роналду покинуть клуб уже этим летом. Сообщается, что у Роналду есть личная причина, по которой он пропустил тренировки клуба. Эту причину не разглашают из-за конфиденциальности.

Ранее стало известно, что Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд.