Семак: легенда — это громкое слово. Я — тренер, а не легенда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение о матче легенд «Зенита» и «Спартака», а также ответил на вопросы, не хотелось ли ему самому выйти на поле «Петровского» и какие ещё клубы могли бы провести подобную игру ветеранов.



«Получил удовольствие, сидя на трибуне. На поле не хотелось. В футбол я играл долго, так что иногда стоит посмотреть футбол со стороны. Легенда – это громкое слово. Я — тренер, а не легенда. Какой ещё подобный матч хотелось бы увидеть? Думаю, болельщикам многие команды запоминаются. Золотые команды, которые становятся чемпионами, добиваются успехов в своё время. Это и ЦСКА, и «Спартак», и «Рубин», и «Локомотив»… Болельщикам интересно посмотреть на своих кумиров. Сегодня им было приятно вспомнить связку Аршавина и Кержакова: первый пасует, а второй забивает. Думаю, все получили удовольствие от матча – ещё раз увидели игроков, на которых ходили смотреть раньше и у которых чему-то учились. И я в том числе», – сказал Сергей Семак в прямом эфире телеканала «Матч» сразу по окончании матча ветеранов «Зенита» и «Спартака».



Напомним, выставочная встреча с участием экс-футболистов «Зенита» и «Спартака» состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге накануне матча за Суперкубок России. Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:0 – голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.