Видеообзор разгромной победы сборной Германии в матче женского Евро — 2022 с Данией

Женская сборная Германии отпраздновала разгромную победу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы с Данией. Встреча прошла в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и завершилась победой сборной Германии со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Лина Магулль, Леа Шюллер, Лена Латтвайн и Александра Попп.

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Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Ранее сборная Испании одержала крупную победу в матче с Финляндией (4:1).

В следующем туре сборная Германии встретится с Испанией, а Дания проведёт матч с Финляндией. Оба матча пройдут 12 июля.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.