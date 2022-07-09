Видеообзор разгромной победы сборной Германии в матче женского Евро — 2022 с Данией

Женская сборная Германии отпраздновала разгромную победу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы с Данией. Встреча прошла в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и завершилась победой сборной Германии со счётом 4:0.
В составе победителей забивали Лина Магулль, Леа Шюллер, Лена Латтвайн и Александра Попп.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Матч ТВ.
Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Ранее сборная Испании одержала крупную победу в матче с Финляндией (4:1).
В следующем туре сборная Германии встретится с Испанией, а Дания проведёт матч с Финляндией. Оба матча пройдут 12 июля.
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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