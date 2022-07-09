Испания — Финляндия: видеообзор матча женского чемпионата Европы

8 июля в английском Милтон-Кинс состоялся матч первого тура группы B чемпионата Европы среди женщин, в котором встретились сборные Испании и Финляндии. Матч завершился волевой победой испанок – 4:1.

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Финская сборная повела в счёте уже на первой минуте, когда Линда Селльстрём отличилась с передачи Анны Вестерлунд. Однако уже на 26-й минуте Ирен Паредес восстановила паритет, а на 41-й Айтана Бонмати вывела фавориток встречи вперёд. Во втором тайме Лусия Гарсия и реализовавшая пенальти Мариона Кальдентей установили окончательный результат.



Лидерство в группе В чемпионата Европы после первого тура захватили испанки и немки. В другом матче дня сборная Германии обыграла Данию с ещё более крупным счётом (4:0) и возглавила турнирную таблицу по разнице мячей.