Игорь Беневенуто стал первым арбитром ФИФА, сделавшим каминг-аут

Бразильский арбитр Игорь Беневенуто сделал камин-аут. Он стал первым международным арбитром ФИФА, заявившим о своей гомосексуальности.

«Футбол был мужским делом, и я с самого начала знал, что я гей. Не было более идеального места, чтобы скрыть свою ориентацию. Игра не была постоянным вариантом, поэтому я выбрал единственно возможный путь — я стал судьёй. Быть судьей дает мне власть, в которой я нуждался. Выбрал ли я ее, чтобы скрыть свою ориентацию? Да. Но это нечто большее. Речь идёт о фигуре, силе, полной мужественности. В мире футбола много»гомосексуалистов. Есть судьи, игроки, тренеры, женатые, с детьми, разлученные, с двойной жизнью. Есть все. Мы существуем, и заслуживаем права говорить об этом, жить нормально», — приводит слова Беневенуто Marca.

Беневенуто 23 года работает арбитром.