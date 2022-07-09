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Бывший защитник «Сочи» заявил, что не боится Месси и Неймара

Бывший защитник «Сочи» заявил, что не боится Месси и Неймара
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Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что не боится форвардов «Пари Сен-Жермен» бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.

«Неймар и Месси? Я играл с ними, когда они были на пике формы. И когда я был на пике. Так что не сейчас, когда нам всем по 35, мне их бояться», — приводит слова Рами RMC.

36-летний Рами стал футболистом «Труа» летом 2021 года. В 18 матчах за команду Адиль забил три гола. Ранее чемпион мира – 2018 выступал в составе португальской «Боавишты», «Фенербахче», «Марселя», «Севильи», «Милана», «Валенсии» и «Лилля».

В феврале 2020 года Рами подписал контракт с «Сочи», но не провёл за команду ни матча. Позже защитник заявлял, что руководство российского клуба использовало различные методы для соглашения по расторжению контракта.

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