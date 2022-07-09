Бывший защитник «Сочи» продлил контракт с «Труа»

Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами продлил контракт со своим нынешним клубом «Труа», сообщает пресс-служба клуба.



Официальный сайт клуба сообщает, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года. Защитник является капитаном своей команды.



36-летний Рами стал футболистом «Труа» летом 2021 года. В 18 матчах за команду Адиль забил три гола. Ранее чемпион мира – 2018 выступал в составе португальской «Боавишты», «Фенербахче», «Марселя», «Севильи», «Милана», «Валенсии» и «Лилля».



В феврале 2020 года Рами подписал контракт с «Сочи», но не провёл за команду ни матча. Позже защитник заявлял, что руководство российского клуба использовало различные методы для соглашения по расторжению контракта.

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