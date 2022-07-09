«МЮ» отложил выпуск ролика с презентацией домашней формы из-за наличия в нём Роналду

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недавно принял участие в презентации новой домашней формы клуба, сообщает Mirror.

По сведениям источника, «манкунианцы» подготовили тридцатисекундный презентационный ролик, в котором наряду с Маркосом Рашфордом и другими футболистами принял участие и Роналду.

Однако выпуск видеоролика был отложен из-за возможного ухода Роналду в другой клуб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду близок к уходу из «МЮ». Звёздного футболиста слухи связывают с «Челси», «Баварией», «Ромой» и другими клубами.

Также сообщалось, что португалец пропустил несколько тренировок клуба и не поедет с командой на предсезонное турне.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.