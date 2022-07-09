Уэйн Руни может возглавить клуб МЛС

Бывший главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить клуб MLS, сообщает The Times.



Английский тренер может снова возглавить «Ди-Си Юнайтед». Вашингтонский клуб как раз находится в активной фазе поиска нового главного тренера.



Уэйн Руни объявил о том, что покидает пост наставника «Дерби Каунти», в среду, 24 июня. Предполагалось, что у бывшего игрока «МЮ» и «Эвертона» уже есть предложение о продолжении тренерской карьеры — однако, как сообщается, Уэйн Руни прошёл курс по получению профессиональной тренерской лицензии только наполовину. Поэтому 36-летний англичанин недавно посетил тулонский турнир среди юношей до 20 лет в рамках продолжения своего обучения.



Теперь Уэйн Руни планирует посетить топ-клубы Англии и Европы, чтобы пополнить свои тренерские знания. Также бывший игрок сборной Англии хочет записаться на курс менеджмента.

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