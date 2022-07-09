Португалия — Швейцария: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 9 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Португалия — Швейцария. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Португалия — Швейцария покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с чешкой Яной Адамковой. Ассистенты рефери — чешка Луцие Ратайнова и представительница Словакии Мария Сукеникова.



Соперниками женских сборных Португалии и Швейцарии по группе B являются национальные команды Швеции и Нидерландов. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.