Нидерланды — Швеция: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 9 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Нидерланды — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Нидерланды — Швеция покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с рефери из Уэльса Шерил Фостер. Ассистенты рефери — ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Полихени Иродоту.



Соперниками женских сборных Нидерландов и Швеции по группе B являются национальные команды Португалии и Швейцарии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.