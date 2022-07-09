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Фердинанд назвал двух футболистов, которых, по его мнению, необходимо подписать «МЮ»

Фердинанд назвал двух футболистов, которых, по его мнению, необходимо подписать «МЮ»
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Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал своё мнение о том, каких футболистов должен подписать манкунианский клуб.

«Клубу нужен Деклан Райс. Он принесёт много пользы в центре поля. Деклан достаточно молод, но уже имеет характер лидера. Такой футболист точно пригодился бы «красным дьяволам».

Схожее мнение у меня и по Джуду Беллингему. Он просто уничтожает в составе «Боруссии». Джуд стал основным игроком клуба в столь юном возрасте. В него нужно поверить, и он сделает разницу», — заявил Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть «МЮ» в это трансферное окно, однако клуб будет готов отпустить игрока только в случае приобретения ему замены.

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