Фердинанд назвал двух футболистов, которых, по его мнению, необходимо подписать «МЮ»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал своё мнение о том, каких футболистов должен подписать манкунианский клуб.
«Клубу нужен Деклан Райс. Он принесёт много пользы в центре поля. Деклан достаточно молод, но уже имеет характер лидера. Такой футболист точно пригодился бы «красным дьяволам».
Схожее мнение у меня и по Джуду Беллингему. Он просто уничтожает в составе «Боруссии». Джуд стал основным игроком клуба в столь юном возрасте. В него нужно поверить, и он сделает разницу», — заявил Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть «МЮ» в это трансферное окно, однако клуб будет готов отпустить игрока только в случае приобретения ему замены.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
- 9 июля 2022
-
09:28
-
09:16
-
09:16
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:01
-
07:41
-
07:26
-
07:01
-
06:47
-
06:45
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48