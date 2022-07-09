Капризову отказали во въезде в США, Крыховяк покинул «Краснодар». Главное к утру

Российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову отказали во въезде в США, польский полузащитник Гжегож Крыховяк покинул «Краснодар», российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин недоволен тем, как к нему относятся в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. The Athletic: Капризову недавно отказали во въезде в США.
2. Официально: Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе».
3. The Athletic: Малкин считает, что его не уважают в «Питтсбурге».
4. На матче Лиги конференций в Польше устроили антиукраинскую акцию.
5. Официально: Криштиану Роналду не поедет на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».
6. Андрей Ещенко объяснил, зачем нужна была история с возможным бойкотом Суперкубка России.
7. «Страшная ситуация». Главный тренер «Миннесоты» — о проблемах Кирилла Капризова.
8. «Шахтёр» намерен подать иск в ФИФА на € 50 млн.
9. Мирошниченко: присоединиться к Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову — честь для меня.
10. Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 8 июля, турнирная таблица.
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