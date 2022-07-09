Капризову отказали во въезде в США, Крыховяк покинул «Краснодар». Главное к утру

Российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову отказали во въезде в США, польский полузащитник Гжегож Крыховяк покинул «Краснодар», российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин недоволен тем, как к нему относятся в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. The Athletic: Капризову недавно отказали во въезде в США.

2. Официально: Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе».

3. The Athletic: Малкин считает, что его не уважают в «Питтсбурге».

4. На матче Лиги конференций в Польше устроили антиукраинскую акцию.

5. Официально: Криштиану Роналду не поедет на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».

6. Андрей Ещенко объяснил, зачем нужна была история с возможным бойкотом Суперкубка России.

7. «Страшная ситуация». Главный тренер «Миннесоты» — о проблемах Кирилла Капризова.

8. «Шахтёр» намерен подать иск в ФИФА на € 50 млн.

9. Мирошниченко: присоединиться к Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову — честь для меня.

10. Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 8 июля, турнирная таблица.